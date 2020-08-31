بعد ميسان وواسط .. النجف تغلق مكتب قناة دجلة

2020/08/31 | 00:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ النجف

بعد محافظتي ميسان وواسط ، محافظة النجف لؤي الياسري يقرر غلق مكتب قناة دجلة في المحافظة لمدة شهر من الآن قابل للتجديد اذا ما تكررت الحالة ”

وقال المكتب الاعلامي لمحافظة النجف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “فوجئنا بيوم العاشر من محرم و هو يوم استشهاد الامام الحسين عليه السلام ببرامج خدشت به مشاعر الموالين لاهل البيت عليهم السلام و هم يعيشون ايام الحزن على مصاب آل نبينا محمد صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين”.

واكد ” كحكومةٍ محليةٍ في النجف الاشرف نستنكر ما قامت به قناة دجلة الفضائية في ليلة العاشر من محرم الحرام واستهزائها لمشاعر ملايين المسلمين في ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام سبط الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ، وبثها حفلا غنائيا يوم العاشر من محرم ، لذا تقرر غلق مكتب القناة في محافظة النجف الاشرف لمدة شهر من الآن قابل للتجديد اذا ما تكررت الحالة .

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