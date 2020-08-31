هيأة الإعلام والاتصالات تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق قناة فضائية

2020/08/31 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلنت هيأة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق احدى الفضائيات المحلية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها اتخذت الاجراءات القانونية بشأن اداء قناة "دجلة طرب" ليلة العاشر من محرم الحرام دون ان تؤثر العطلة الرسمية على عملها وقسم الرصد الاعلامي الذي يعمل على مدار الساعة.

واضافت، انها تتفهم مشاعر الجمهور بهذه المناسبة الاليمة ، مؤكدة ان واجبها هو حماية المجتمع من كل ما يؤثر على وحدته وتماسكه وردع ووقف أي خطاب او سلوك يمس عقائد ومشاعر المكونات وفقا لقواعد لائحة البث الاعلامي الملزمة لكل وسائل الاعلام.

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