خمسة محافظات تعلن غلق مكتب قناة دجلة

2020/08/31 | 00:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خمسة محافظات “ميسان ، كربلاء ، بابل ، النجف ، ذي قار ” عن غلق مكتب قناة دجلة في محافظاتهم ، بسبب الاساءة لمشاعر العراقيين في يوم العاشر من محرم الحرام”.

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