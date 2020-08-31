زمن موناليزا الحزينة: الفصل الرابع/ 1 - دلور ميقري

2020/08/31 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في نفس السنة، الشاهدة على مولد بيان، حلّت في الحارة أسرةٌ قادمة رأساً من مدينة ماردين.



وليّ أمر الأسرة، كان الابنُ الكبير ويُدعى " حسني "، وكانت والدته قد ترملت منذ أعوام قليلة.



كحال المهاجرين من قبل، كان على هؤلاء أن يسألوا المارة عن عنوان أقارب سبقوهم في الحلول في الشام الشريف.



صفة القداسة الأخيرة، كانت قد اضمحلّت في جمهورية أتاتورك، الساعية حثيثاً إلى مجاراة الأمم الأوروبية المتقدمة، وفي مقابل ......





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