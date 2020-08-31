في الإقتصاد السياسي لثروة الفوسفاط في المغرب. - أحمد زوبدي

2020/08/31 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي في الإقتصاد السياسي لثروة الفوسفاط في المغرب /أي دولة تتوفر على ثروة يكون لها وضع دولي خاص.



المثال النموذجي هي الدول المنتجة للنفط المعروفة بالأوبك.في هذه البطاقة السريعة, سوف لا أتطرق للموضوع المتعلق بعدم التحاق هذه الدول بدول الشمال رغم أن متوسط الدخل الفردي لسكانها جد هام إذ يفوق متوسط الدخل في الدول المتقدمة.السؤال الرئيسي في ما يخص الفوسفاط في المغرب هو لماذا لا نعرف ......





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