من اليوميات 5 آب 2020 !؟ - مريم نجمه

2020/08/31 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه من اليوميات5 آب 2020 - زيارة " هيروشيما ناكازاكي تشيرنوبل " لبيروت مساء تترك زلزالاً كوارث الهول الكبير لأجمل مدينة وتاريخ , مدينة الكتاب والحرية والجمال والحياة ..!!؟؟؟ 4 آب -هناك إجندات خارجية دولية أقليمية محلية , ُنفّذت وتنفّذ كل يوم وكل سنة رويداً رويداً وعلى نار هادئة , تترك أذيالها الكارثية وويلاتها لشعوب تريد البناء والتجديد وحب الحياة تطمح للحرية والسلام للخير والجمال ,

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