2020/08/31 | 00:44 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز.. اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، بيانا بشأن قناة دجلة طرب.

وقالت الهيئة في بيان تلقت سومر نيوز، نسخة منه "نوضح للجمهور انها ستتخذ اجراءاتها القانونية بشأن أداء قناة دجلة طرب ليلة العاشرمن محرم الحرام، دون أن تؤثر العطلة الرسمية على عمل الهيئة وقسم الرصد الإعلامي الذي يعمل على مدار الساعة".

وتابعت انها "تتفهم مشاعر الجمهور بهذه المناسبة الأليمة، فانها تؤكد ان واجبها هو حماية المجتمع من كل ما يؤثر على وحدته وتماسكه وردع ووقف أي خطاب أو سلوك مش عقائد ومشاعر المكونات وفقا لقواعد لائحة البث الاعلامي الملزمة لكل وسائل الإعلام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام والاتصالات تصدر توضيحا بشأن قناة دجلة طرب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام والاتصالات تصدر توضيحا بشأن قناة دجلة طرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).