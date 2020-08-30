بعد كلمة الكاظمي.. سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد

2020/08/31 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي، مضيفة أنهما "لم يسببا خسائر تذكر"

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