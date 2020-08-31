مقتل مدنيين اثنين بهجوم لداعش شمال بعقوبة

2020/08/31 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بمقتل مدنيين اثنين بهجوم لتنظيم داعش شمال بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "عناصر داعش هاجمت قرية الهيتاويين في اطراف ناحية العظيم (65 كم شمال بعقوبة)".واضاف ان "الهجوم اسفر عن وفاة اثنين من جرحى الهجوم متاثرين باصابتهما الحرجة ، ليصبح اجمالي ضحايا الهجوم 3 شهداء بينهما اب وابنه".

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