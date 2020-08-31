في ليلة الوحشة.. المؤمنون يوقدون شموع الوداع {صور}

2020/08/31 | 01:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} أوقد المؤمنون في كعبة الاحرار عند الامام الحسين بن علي {عليهما السلام}، الشموع في ليلة الوحشة.بعدسة..رضا الرسام شارك إذا أردت

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