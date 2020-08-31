الاسباني غونزالو: من اعظم الاشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الامام الحسين

2020/08/31 | 01:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق الاسباني غونزالو رودريغز مدرب لياقة فريق الكرة بنادي الشرطة، الاسباني ، على ذكرى عاشوراء باستشهاد الامام الحسين {عليه السلام} ونشر رودريغيز صورة عن اداء الزيارة في كربلاء عبر حسابه بـ"فيسبوك" وقال "من أعظم الأشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الإمام الحسين! هذا الرجل الذي ضحى في حياته وعائلته من أجل الإنسانية".واضاف: "بارك الله في الإمام الحسين".محمد المرسومي

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