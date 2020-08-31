2020/08/31 | 01:15 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} علق الاسباني غونزالو رودريغز مدرب لياقة فريق الكرة بنادي الشرطة، الاسباني ، على ذكرى عاشوراء باستشهاد الامام الحسين {عليه السلام} ونشر رودريغيز صورة عن اداء الزيارة في كربلاء عبر حسابه بـ"فيسبوك" وقال "من أعظم الأشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الإمام الحسين! هذا الرجل الذي ضحى في حياته وعائلته من أجل الإنسانية".
واضاف: "بارك الله في الإمام الحسين".
محمد المرسومي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسباني غونزالو: من اعظم الاشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الامام الحسين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واضاف: "بارك الله في الإمام الحسين".
محمد المرسومي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسباني غونزالو: من اعظم الاشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الامام الحسين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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