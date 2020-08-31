مانشستر يونايتد يقدم عرضًا رسميًا لضم فان دي بيك

2020/08/31 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات لاعب فريق أياكس الهولندي، دوني فان دي بيك، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وتنافس مانشستر يونايتد مع أكثر من نادِ لحسم صفقة اللاعب الهولندي، مثل ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا رسميًا لـ أياكس من أجل حسم صفقة فان دي بيك.

وأوضحت أن إدارة أياكس وافقت على عرض الشياطين الحمر على الفور، دون أي مشاكل

وأشارت إلى أن الرسوم المالية لتلك الصفقة ستصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب المكافآت.

وأفادت أن فان دي بيك سيخضع للفحص الطبي في مانشستر يونايتد، خلال الأيام المقبلة، قبل إتمام الصفقة رسميًا.

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