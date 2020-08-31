حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 6 ملايين

2020/08/31 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لرويترز، اقتراب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، من ستة ملايين حالة، الأحد، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن زيادة الحالات

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