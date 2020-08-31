2020/08/31 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي باسم "غرفة عمليات سرت"، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، عبد الهادي دراه، في تصريح لقناة "الحرة" إن قوات المشير خليفة حفتر، "حاصرت" منطقة أبو هادي، بضواحي سرت، وأرسلت تعزيزات عسكرية هناك لمواجهة تمرد تقوده قبيلة "القذاذفة" احتجاجا على مقتل أحد أبنائها، الأيام الماضية، على يد قوات حفتر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. تصريحات متضاربة بشأن "هجوم" لحفتر قرب سرت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. تصريحات متضاربة بشأن "هجوم" لحفتر قرب سرت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).