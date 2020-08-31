2020/08/31 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، بأن القوات أحبطت هجوما للحوثيين، الأحد، بـ"زورق مفخخ" جنوب البحر الأحمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هدد التجارة العالمية".. هجوم للحوثيين بـ"زورق مسير" جنوب البحر الأحمر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هدد التجارة العالمية".. هجوم للحوثيين بـ"زورق مسير" جنوب البحر الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).