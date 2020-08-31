تشكيل لجنة تحقيقية بقضايا الفساد والجرائم

2020/08/31 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

قرَّر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وقال الكاظمي، في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء: إنه "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين"، مبيناً أن "العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة انتاج مجتمعي".

وأكد الكاظمي "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول"، مؤكداً "البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".

وشدد رئيس الوزراء "لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكداً "سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".

وأضاف "لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللا دولة"، موضحاً ان "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".

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