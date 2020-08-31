لبيك يا أبا عبد الله.. العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين {عليه السلام}

2020/08/31 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء: علي لفتة

لئن أخرتني الدهور، وعاقني عن نصركَ المقدور، ولم أكن لمن حاربك محارباً، ولمن نصب لك العداوة ناصباً، لأندبنكَ صباحاً ومساءً، ولأبكين عليك بدلَ الدموع دماً، نعم، ها هم العراقيون يلبون بعد 14 قرناً نداء إمامهم سيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين بن علي "عليه السلام" حين نادى "هل من ناصر ينصرنا..



هل من مغيث يغيثنا"، فتنافس الملايين على الاستجابة للصوت القادم من اللا زمان بصوت مدوٍ "لبيك يا حسين..



لبيك يا أبا عبد الله".

عبر التاريخ لم تتمكن آلة القمع الظالمة لطغاة وجبابرة الأرض من إطفاء جذوة العشق الإلهي في قلوب الأحرار لسيدهم الحسين، ولئن خلت أمكنة مقدسة للناس في مختلف أصقاع الأرض في 2020 من مريديها بسبب جائحة "كورونا"؛ فإن كربلاء الحسين امتلأت عن بكرة أبيها أمس بملايين العشاق الزائرين قبلة معشوقهم الأبدي بتنظيم عالٍ ومنظر يبهر النفوس، امتثلوا أولاً لصدى كلمات آل محمد "عليهم السلام" بتعظيم شأن زيارة الحسين، وثانياً لوقع العشق الإلهي في قلوبهم لقربان الله العظيم، وثالثاً كان امتثالهم لمرجعيتهم الدينية التي أوصتهم باتخاذ التدابير الصحية وقاية لهم من شر "كورونا"، وهذا ما أكده محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمره الصحفي، مشيداً بزوار أبي عبد الله "عليه السلام" والتزامهم بتوجيهات المرجعية والجهات الصحية والأمنية ما أسهم بنجاح منقطع النظير لمراسيم زيارة عاشوراء في هذا الظرف الصعب، وانسيابيتها بصورة مذهلة.

كانت زيارة عاشوراء أمس زيارة "عراقية" خالصة بامتياز، إذ حالت الظروف الصحية الحالية دون وفود آلاف الزائرين من القارات الخمس، ولتسهيل أمر فحص "كورونا" للزائرين لكربلاء في زيارة أربعين الإمام الحسين مطلع تشرين الأول المقبل، سيصار إلى نصب 50 جهاز فحص في مداخل كربلاء الخمسة الرئيسة.

مصدر مسؤول أكد لـ "الصباح" أنَّ "المشاركين في ركضة طويريج كانوا ملتزمين بشكل كبير بالتعليمات الدينية والصحية الى أبعد الحدود"، مقدراً أعداد المشاركين بـ "الركضة" بأكثر من "نصف مليون زائر"، بينما أشار معاون مدير إعلام العتبة الحسينية المقدسة ولاء الصفار في حديثه لـ "الصباح" إلى أن "الخطط الأمنية والصحية التي تم وضعها ساهمت بإنجاح الزيارة"، فلم تسجل الزيارة هذا العام أي حادث يذكر جراء الازدحام الكبير.

ولأن الحسين وهب دماءه فداءً للحرية والمبادئ الإنسانية، حاول الزوار السير على نهجه ولو بشكل رمزي، إذ أقدم المئات منهم على التبرع بالدم دعماً للمرضى وجرحى قواتنا المسلحة البطلة.

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