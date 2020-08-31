الصين: لا إصابات محلية بكورونا لليوم الـ 15 على التوالي

2020/08/31 | 03:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت السلطات الصحية الصينية ، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها قادمة من الخارج، وبذلك تظل البلاد دون إصابات محلية لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأضافت أن عدد الحالات المصابة التي لم تظهر عليها أعراض الفيروس ارتفعت إلى 19 حالة بعدما كانت عند 4 حالات في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن عدوى كورونا في الصين حتى الآن 85048 حالة، في حين يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: RT

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