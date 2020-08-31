تعليق أميركي جديد بشأن الموافقة على لقاح ضد كورونا

2020/08/31 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه)، ستيفن هان، في مقابلة الأحد، مع صحيفة فاينانشال تايمز، إن وكالى مستعدة للتصريح "بالاستخدام الطارئ" للقاح ضد فيروس كورونا المستجد

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