هل ينظم التشرينيون صفوفهم قبل الموعد المرتقب؟

2020/08/31 | 04:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، تبرز عدة سيناريوهات أمام المتظاهرين قبيل الموعد المنتخب في ظل عدم تبلور تشكيل سياسي يعبر عن المحتجين بشكل واضح ورسمي.

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العراق يعلن موعد الانتخابات المبكرة..



والأمم المتحدة ترحب

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