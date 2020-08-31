عاشوراء عراقي مختلف.. هل ترد الميليشيات بالقمع؟

2020/08/31 | 04:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرجرت مراسيم شهر محرم هذه العام بطريقة مختلفة، إذ غابت الوجوه السياسية عن المواكب الحسينية ومنعت مواكب الفصائل المسلحة، وصدحت شعارات المتظاهرين في كربلاء ومطالب المحتجين على لسان قراء العزاء وخطباء المنبر

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