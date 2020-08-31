"لدينا أسماء ونحن مستعدّون".. مجموعات الحراك المدني في لبنان تطلق برنامجها الاصلاحي

2020/08/31 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العديد من مجموعات وأحزاب المعارضة في لبنان عن موقف مشترك وخطّة لمعالجة الأزمات المتعدّدة التي تشهدها البلاد.

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