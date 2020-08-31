ليوبوف سوبول.. امرأة تقود المعارضة في روسيا بعد تسميم نافالني

2020/08/31 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر ليوبوف سوبول من أبرز معارضي الرئيس بوتين في روسيا.في الثانية والثلاثين من عمرها ، قادت حركة احتجاجية، ودعت الآلاف إلى الشوارع عندما منعت هي ومعارضين آخرين من الترشح لانتخابات مدينة موسكو العام الماضي.

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