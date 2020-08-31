شاهد.. عمليات بغداد تصدر أمرا سريا وفوريا.. ما هو؟

2020/08/31 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق، أمرا سريا وفوريا، الى تشكيلاتها.

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