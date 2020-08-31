إتمام مراسم ركضة طويريج في كربلاء بمشاركة ملايين الزوار

2020/08/31 | 07:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيشهدت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، مراسيم ركضة طويريج الشهيرة بمشاركة مئات الالاف من الزائرين. واتجه جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وهم يقومون «بلطم» رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام.وتعتبر «ركضة طويريج» واحدة من اهم طقوس العاشر من محرم الحرام، وتعود التسمية الى احد الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء، ولكون الركضة تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج فسميت الممارسة بركضة طويريج، والقنطرة تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن مركز المحافظة.

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