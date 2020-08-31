من هو “مصطفى أديب” المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

2020/08/31 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / برز اسم سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لترشيحه رئيسا للوزراء في مشاورات رسمية يوم الاثنين، بعدما حصل على دعم سياسي من “تيار المستقبل”.وأديب الذي يعرف السرايا جيدا، قد يدخلها هذه المرة بطريقة مختلفة، بعدما شغل فيها منصب مدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سابقا، وكافأه ميقاتي لاحقا بتعيينه سفيرا.وحسب وسائل […]

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