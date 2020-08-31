حملة تضامن مع نجمة “باب الحارة” بعد ابتزازها ونشر صور جريئة لها

2020/08/31 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة السورية دانا جبر التي تعرضت لعملية ابتزاز تتعلق بنشر صور جريئة لها على موقع “إنستغرام”، من قبل شخص مجهول حسب ما قالت الفنانة السورية.وكانت جبر علقت على نشر صورها الجريئة قائلة: “تؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها […]

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