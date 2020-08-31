سنجاب ذكي يستغل مروحة مكيف الهواء للشعور بالانتعاش

2020/08/31 | 08:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

اغتنم هذا السنجاب مروحة مكيف هوائي للاستمتاع بالهواء والانتعاش، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

ما لم يكن متوقعًا هو أن زائرًا جريئًا قرر الاستمتاع أيضًا بتشغيل الآلة صعد سنجاب صغير على مروحة مكيف الهواء خارج المنزل.

على الرغم من أن الجزء الخارجي من هذه الأجهزة يطلق الهواء الساخن عادة، إلا أن الحيوان الصغير لا يبدو غير مرتاح،على العكس من ذلك، يبدو أن السنجاب يستمتع بالرياح التي تهب ذيله.

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