إدارة الغذاء والدواء الأميركية توضح بشأن الموافقة على لقاح ضد كورونا

2020/08/31 | 08:09 - المصدر: NRT عربية

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تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه)، انها مستعدة للتصريح بالاستخدام "الطارئ" للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال، مفوض الإدارة ستيفن هان، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، أمس الأحد، 31 آب 2020، إن "الوكالة قد توافق على لقاح، قبل اكتمال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طالما يعتقد المسؤولون أن الفوائد تفوق المخاطر".

وأوضح أن الأمر يعود للشركة المطورة للقاح لتقديم طلب للحصول على تصريح، على أن نتخذ قرارا بشأن الطلب"، وتابع بالقول "إذا فعلوا ذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة، فقد نجد ذلك مناسبا، وقد نجده غير مناسب، سوف نتخذ قرارا ".

وأضاف ان "حلا آمنا" قد يتمثل في إصدار "استخدام طارئ" للقاح قبل نهاية المرحلة الثالثة على مجموعات معينة من المرضى، أي انه لن يكون شاملا الجميع

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن مرارا قرب التوصل إلى لقاح آمن ضد الفيروس، الذي أصاب وقتل مئات الآلاف في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الصين وروسيا وافقتا على استخدام لقاحات دون انتظار انتهاء هذه المرحلة، التي عادة ما يتم التأكد فيها من مدى سلامة اللقاح وفعاليته.

ر.إ

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