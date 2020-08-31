وباء كورونا يهدد حياة برلماني عراقي ويدخله بـ’حالة حرجة’

2020/08/31 | 08:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل عضو في مجلس النواب العراقي، في "حالة حرجة" جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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