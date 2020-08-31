2020/08/31 | 08:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت مديرية تربية ديالى، المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثاً اليوم الاثنين.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قسم الشؤون المالية في تربية ديالى أعلن عن المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثا"، لافتة إلى أن "التوزيع سيكون حسب الأقضية وبعد الساعة العاشرة صباحا وذلك لتقليل الزخم والمحافظة على صحة المنتسبين".

وأكدت المديرية في بيانها على ضرورة "الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والكفوف، مبينة أن "الرواتب ستكون اعتبارا من تاريخ المباشرة ولغاية 31-8-2020".

ونوهت على أن "كل من لم يظهر أسمه عليه المراجعة إلى الشؤون المالية كل حسب قضائه لمعالجة الموضوع خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن "أبناء قضاءي الخالص وخانقين سيكون الصرف بنظام المقاصة وحسب الألية المتبعة من قبل المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ديالى تعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثاً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ديالى تعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتعينين حديثاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).