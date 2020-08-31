مديرية شرطة النجف تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بعاشوراء

2020/08/31 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت مديرية شرطة النجف، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بعاشوراء دون حدوث أي خرق أمني.وقالت المديرية في بيان تابعته المستقلة ، إن “الخطة الامنية التي اشرف عليها قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي وقد اتسمت بالمرونة العالية والانسيابية وتسهيل دخول وخروج المواكب المعزية والعجلات […]

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