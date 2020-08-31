صندوق الإسكان يعلن عن قروض مغرية

2020/08/31 | 08:27 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وضعَ صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، خطة لتوزيع 1000 قرض شهرياً في بغداد والمحافظات، على أن يكون الحد الأعلى للقرض 50 مليون دينار يسدد على مدى 10 سنوات.





وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد عبد الله في تصريح صحفي، أنَّ "هذه الخطة محددة بـ 12 الف قرض سنويا توزع بين جميع المحافظات عدا اقليم كردستان".

واضاف أنَّ "مبالغ القرض مختلفة بحسب المناطق والاقضية والنواحي، فالحد الاعلى للقرض داخل بغداد 50 مليون دينار أما الاقضية والنواحي التابعة للعاصمة فهو 40 مليونا، بينما حدد لمراكز المحافظات مبلغ 40 مليونا والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة 35 مليونا".

وتابع عبد الله أن "تلك القروض ستكون من دون فائدة لكن هناك عمولة ادارية تبلغ 2 بالمئة لصندوق الاسكان من المبلغ الكلي للقرض و3 بالمئة تذهب للبنك المركزي تؤخذ مرة واحدة فقط ومن الدفعة الاولى، علما ان مدة تسديد القرض ستكون 10 سنوات".

وفي ما يخص شروط قبول معاملات الاقتراض اوضح أهمية أن يكون المقترض عراقي الجنسية وسند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري بالاضافة الى اجازة ضمان اصلية نافذة مع خريطة البناء وان تكون حصة طالب القرض لا تقل عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65م، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له".

عمار المسعودي

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