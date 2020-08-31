تطبيقات والعاب جديدة و مميزة لمستخدمي اندرويد .. تعرف عليها

2020/08/31 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ إن البحث عن تطبيقات جديدة بالنسبة لمستخدمي أندرويد أو آيفون في متجر جوجل بلاي أو آب ستور صعب للغاية ويأخذ الكثير من الوقت، لكننا في هذا الموضوع قمنا بجمع بعض التطبيقات الجديدة لمستخدمي أندرويد التي قد تنال إعجابكم، حيث يمكنكم تجربتها الآن.TasRix: Task Management Matrix‏: يبسط هذا التطبيق تحديد الأولويات في الحياة اليومية والعمل، حيث يتيح أربعة […]

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