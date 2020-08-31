الطائي: تحالفات جديدة ستظهر مع بداية العام المقبل بهدف السيطرة على مقاليد السلطة بعد حزيران

2020/08/31 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان هناك تحالفات سياسية جديدة ستظهر بعد بداية العام المقبل بهدف خوض السباق الانتخابي والسيطرة على مقاليد الحكم في العراق بعد اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بوادر التحالفات بدأت منذ فترة، وهناك لعب على وتر الطائفية من قبل بعض الشخصيات التي ستظهر في تحالفات جديدة بهدف السيطرة على مقاليد الحكم بعد الفوز في الانتخابات المبكرة”.

واضاف ان “التحالفات الجديدة ستكون عبارة عن خليط من جميع المكونات بهدف الحصول على المناصب في الحكومة الجديدة، وكذلك حصول الكتلة الاكبر المتكونة من جميع المكونات على اكبر عدد ممكن من تلك المناصب”.

وبين ان “بداية العام المقبل ستظهر تحالفات جديدة من مختلف الاحزاب، وتبدأ معها حملات الترويج والدعايات الانتخابية، في وقت ستقوم فيه بعض الاطراف الخارجية بدعم بعض الاحزاب من اجل حصولها على السلطة وتغير المعادلة السياسية، حيث تسعى بعض المكونات للحصول على رئاسة الوزراء بعكس العرف السياسي القائم”.



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