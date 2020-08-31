2020/08/31 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعد “عيد النصر والقوات المسلحة”، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث يتم الاحتفال بذكرى الانتصارات التي أحرزتها القوات التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس الجمهورية)، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأحد، تنظيم استعراض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعراض ضوئي بـ300 طائرة مسيّرة في أنقرة بمناسبة الذكرى الـ98 لعيد النصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعراض ضوئي بـ300 طائرة مسيّرة في أنقرة بمناسبة الذكرى الـ98 لعيد النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).