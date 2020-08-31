2020/08/31 | 08:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كربلاء اليوم" .. اليمنيون يحيون ذكرى عاشوراء وينددون بالعدوان الاميركي والسعودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/31 | 08:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كربلاء اليوم" .. اليمنيون يحيون ذكرى عاشوراء وينددون بالعدوان الاميركي والسعودي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كربلاء اليوم" .. اليمنيون يحيون ذكرى عاشوراء وينددون بالعدوان الاميركي والسعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).