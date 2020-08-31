تركيا تعلن أولى التجارب الفضائية لمحرك صاروخ تم تطويره محليا

2020/08/31 | 08:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ بأولى تجاربها الفضائية لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل.جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح مركز “روكيتسان” لأنظمة إطلاق الأقمار الصناعية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومنشأة لانتاج المواد الخام المتفجرة في أنقرة.وقال أردوغان “ليس بوسعنا تحمل نقص التنسيق في مجال الصناعات الدفاعية، ولسنا […]

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