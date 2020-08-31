18 دولة و70 يوما.. ترقب لإطلاق أطول خط حافلات في العالم بين نيودلهي ولندن

2020/08/31 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رحلة تغيير الحياة" كما أسمتها الشركة، مدتها 70 يوما، وتمر عبر 18 دولة

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