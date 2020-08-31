الدولة تسابق الزمن لبناء الوعي الجماعي - المهدي بوتمزين

2020/08/31 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين في لحظة خاطفة اهتز العالم على خبر انتشار فيروس جديد قادم من الصين ليغزو العالم , فأصبحت الدول أمام امتحان صعب يشكل معيارا مفصليا حول مدى نجاعة الأنظمة و وعي الشعوب لتجنب الكارثة التي تهدد المجتمع على أكثر من مستوى ؛ حيث تتوعد سوق الأموال بخميس أسود جديد و الأمن الصحي بطاعون فتاك لا يسلم منه أحد .



لقد كانت مقدمة و توطئة رهيبة كما قدمتها وسائل الإعلام و تداولتها فئة عريضة من الشعوب بغض النظر عن م ......





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