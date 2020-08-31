طبيبة عراقية تكشف تفاصيل عن موجة كورونا الثانية وموعدها

2020/08/31 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت طبيبة عراقية مختصة بالوراثة الجزيئية، الاثنين، معلومات عن الموجة الثانية من فيروس كورونا حيث أكدت انها ستكون أقل ضراوة رغم سرعة انتشارها.

وذكرت رئيسة قسم الوراثة الجزيئية وبصمة الحمض النووي في مركز "الدنا" العدلي للبحث والتدريب بجامعة النهرين، نادرة الكرعاوي، في تصريحات لصحيفة "الصباح اليوم، 31 آب 2020، ان "الفيروسات التاجية من فيروسات الحمض النووي الرايبي هي التي تحدث فيها الطفرات الوراثية الذاتية، وقد تكون هذه الطفرات ضعيفة أو تكون ضارية، مما أدى الى ظهور سلالات متعددة لفيروس SARS-COV-2 التي انتشرت خلال الأشهر الثمانية الماضية في معظم دول العالم".

وأضافت ان " بعض الدول شهدت انحسارا في الموجة الوبائية وانخفاضا في أعداد المصابين، مما أدى الى الرفع التدريجي لإجراءات الحظر واسترخاء المجتمع"، وتابعت إننا "نشهد الآن بداية الموجة الثانية بعد تسجيل حدوث الطفرة المسماة (D614G) على بروتين السنبلة، وهو جزء من الفيروس الذي يساعده على الارتباط بالخلايا، حيث تسهل هذه الطفرة للفيروس أن يصيب خلايا الانسان بشدة، فأصبح الفيروس أسرع في الانتقال وأكثر قدرة على الاصابة خلال الوباء".

وأوضحت انه "يتوقع أن تنتشر أعداد صغيرة من الفيروسات إلى مناطق جديدة لتخلق أوبئة محلية تنمو بعد ذلك بشكل كبير لتصبح السلالة المهيمنة المنتشرة حول العالم"، مؤكدة انها تعتقد أن هناك موجة بدأت في بكين وأميركا وإسبانيا حاليا وقد تبقى لفترة سنة تقريبا وستكون أكثر سرعة في الانتشار من الموجة الاولى .

وأشارت إلى ان " مسار المرض يتباين من شخص الى آخر، فقد يعاني البعض أعراضا طفيفة بينما يؤدي المرض بآخرين الى الوفاة، وهذا ناجم عن عاملين مهمين، هما التغاير الوراثي في الفيروس، وفي جينات البشر، إذ أظهرت الدراسات وجود تغاير وراثي بين الأفراد في موقعين ممكن أن يؤديا الى الفشل التنفسي عند الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما يحتوي الموقع على جينات الكيموكين التي لها دور في التشفير لـ (السايتوكينات)، وهذا قد يفسر ما يعرف بـ (عاصفة السايتوكين) التي تحدث عند بعض المرضى وتؤدي الى الوفاة."

ونبهت الخبيرة الكرعاوي، على أن معظم الخبراء يتفقون على أنه "حتى يكون لدينا لقاح فعال ضد الفيروس التاجي"، فإن الطريقة الوحيدة لإبطاء انتشار الفيروس هي اتخاذ الاحتياطات مثل الابتعاد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.





وبينت انه "في وسط هذه الأزمة والجائحة التي تضرب جميع دول العالم، ستحتاج الحكومات إلى تحقيق التوازن الدقيق بين احتياجات الاقتصاد والحياة الاجتماعية، وزيادة الاختبارات والتتبع والاحتواء والاستجابات المحلية وهي العناصر الرئيسة لستراتيجية إيقاف الموجة الثانية".

وأشارت إلى ان "هناك حاجة ملحة للدراسات التنبئية في تحديد عوامل التكاثر (Reproductive number) أين ستحدث وكيف ستنتشر ومتى تبدأ وإلى متى تبقى، والاستمرار في غلق الحدود وتقنين حركة المسافرين والالتزام باجراءات الحجر الصحي للمسافرين، والاستفادة من التجارب الناجحة لادارة ازمة فيروس كوفيد -19".

وختمت بالقول إن "التجربة الالمانية تعد من أنجح التجارب في إدارة ازمة كورونا، كونها تتميز بنظام رعاية صحي مع قدرة كل مواطن على الوصول الى الرعاية الكاملة ووجود شبكة متكاملة من الممارسين للصحة العامة المتاحين، والاستفادة من كونها لم تكن الدولة الاولى التي اصيبت في اخذ الامر على محمل الجد والاستعداد الجيد، فقد رفعت عدد الاسرة من 12 ألف سرير الى 40 الفا في العناية المركزة، وتمتلك فرقا بحثية ومختبرات متميزة ودعما ماديا كبيرا مما ساعد على دراسة الفيروس وتطوير اختبارات سريعة للفيروس في وقت قياسي، والآن بامكانها اجراء 10 الاف اختبار تشخيصي في اليوم و5 ملايين اختبار مناعي في الشهر".

ر.إ

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