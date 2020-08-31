نائب مستقل: المظاهرات يجب ان تتوجه نحو السلطة القضائية بهدف تطبيق القانون

2020/08/31 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب المستقل باسم خزعل، ان التظاهرات يجب ان تتوجه نحو السطلة القضائية من اجل الضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية لتطبيق القانون بالشكل الصحيح، لافتا الى وجود فجوات بين السلطات استغلها المفسدين للتغطية على فسادهم.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “المتظاهرين بحاجة الى إعادة توجيه تظاهراتهم والجهة المستهدفة من هذا الحراك، بحيث تكون المطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون”.

وأضاف ان “الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون هي مجلس القضاء الأعلى، والعراق بحاجة الى ان يكون هناك ضغط على هذا المجلس من اجل ان يلزم السلطات التنفيذية والتشريعية لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون”.

وبين ان “هناك الكثير من الفاسدين المحميين بعد تزويرهم للحقائق، حيث يوجد فراغ كبير بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وبالتالي فأن الفاسدين وجدوا فجوات هائلة في القانون وآلية تطبيقه من اجل تحقيق مبتغاهم”.



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