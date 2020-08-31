المالية النيابية تشدد على ضرورة تكذيب الشائعات وعدم ارباك الوضع الاقتصادي

2020/08/31 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تكذيب الشائعات وعدم ارباك الوضع الاقتصادي للبلد، لافتة الى ان الحكومة يجب ان تؤكد للجميع على تأمينها للرواتب بعد ان صوت البرلمان على قانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة جمال احمد لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي يجب ان تعمل على طمأنة الشعب بشأن موضوع الرواتب، وابعاد الشائعات التي تظهر كل شهر حول تأخر صرف الرواتب”.

وأضاف ان “المعلومات وتأكيدات الجهات المعنية توضح ان الرواتب مؤمنة خاصة ان حصلت الحكومة على الأموال اللازمة لتغطية الميزانية التشغيلية عبر القروض”.

وشدد على ضرورة عدم ارباك حركة السوق والوضع الاقتصادي في البلد من خلال بث الشائعات والاكاذيب حول رواتب الموظفين، وعدم قدرة الحكومة على تغطيتها”.



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