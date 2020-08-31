تمر في 18 دولة.. إطلاق أطول خط حافلات في العالم

2020/08/31 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "أدفنتشرز أوفرلاند" عن إطلاق أطول خط حافلات في العالم، يربط الهند بالمملكة المتحدة، العام المقبل، في محاولة لإعادة إحياء "مسار هيبي" الذي يعود لستينيات القرن الماضي.





"رحلة تغيير الحياة" كما أسمتها الشركة، مدتها 70 يوما، وتمر عبر 18 دولة، وستنطلق الحافلة الفاخرة التي تتسع لـ 20 شخصا من نيودلهي، قبل عبور ميانمار وتايلاند ولاوس في محطتها الأولى.

وستعبر المحطة الثانية الصين، فيما ستكون المحطة الثالثة في آسيا الوسطى والمدن التاريخية على طريق الحرير، حتى تصل إلى موسكو.

أخيرا، ووفقا لصحيفة التلغراف، ستمر المحطة الرابعة بأوروبا الشرقية والوسطى، قبل الوصول إلى لندن عبر بروكسل.

وبعد تنظيف الحافلة، تستدير وتقوم بالرحلة نفسها في الاتجاه المعاكس، وتعكس هذه الرحلة "مسار هيبي" في منتصف القرن العشرين، حيث كان الأوروبيون يشقون طريقهم برا إلى جنوب آسيا.

وأقفل الطريق في أواخر السبعينيات بعد الثورة الإيرانية والغزو السوفيتي لأفغانستان، مما أدى إلى إغلاق الحدود أمام المسافرين الغربيين.

وسجل حوالي 40 ألف شخص أسماءهم للقيام بالرحلة، وفقا لمؤسسي "أدفنتشرز أوفرلاند" و"توشار أغاروال" و"سنجاي مادان".

ويتعين على الراغبين بخوض غمار التجربة، دفع نحو 15 ألف جنيه إسترليني، ويشمل ذلك رسوم المرشدين السياحيين والجولات والإقامة في الفنادق وبعض الوجبات والتأشيرات ورسوم الإدارة.

ويذكر أن الحافلة مزودة بـ"واي فاي" وأنظمة ترفيه ومقاعد لدرجة رجال الأعمال، ويعتمد تاريخ الإطلاق على رفع القيود المفروضة بسبب كورونا في الدول التي تشملها الرحلة.

عمار المسعودي

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