2020/08/31 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شدد الخبير الامني علي الوائلي، على ضرورة اعداد خطة امنية وتطويق المحافظات بحزام امني من اجل ضمان نجاح الانتخابات، موضحا ان العناصر الارهابية قد تعمل على التسلل مبكرا الى مراكز المدن من اجل استهداف المواقع الانتخابية خلال عملية الاقتراع.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “اعداد وصناعة الطوق الامني للمحافظات كل على حدة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يشدد على ضرورة صناعة طوع امني للمحافظات لضمان عدم تسلل الارهابيين خلال الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يشدد على ضرورة صناعة طوع امني للمحافظات لضمان عدم تسلل الارهابيين خلال الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).