زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب محافظة فارس جنوب ايران

2020/08/31 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب ايران.

وافا مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ، ان مركز الزلزال يقع على خط طول 53.01 درجة شرقا وخط عرض 27.58 درجة شمالا وعلى عمق 9 كيلومترات تحت سطح الارض.

وحدد مركز الزلزال على مسافة 5 كيلومترات من بلدة علامرودشت التابعة لقضاء لامرد جنوب محافظة فارس، على بعد 231 كيلومترا من مدينة شيراز مركز المحافظة.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائربشرية او اضرار مادية جراء وقوع الزلزال.



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