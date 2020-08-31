2020/08/31 | 09:01 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أفاد موقع ألماني، بأن السلطات السعودية صعدت حملة القمع بحق المعارضين المحتجزين في السجون وأسرهم.جاء ذلك بالتزامن مع اعتقال السلطات السعودية، فردا آخر من عائلة ضابط المخابرات السابق سعد الجبري.وتقدم الجبري في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري بدعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع ألماني: السلطات السعودية صعدت حملة القمع بحق المعارضين وأسرهم) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع ألماني: السلطات السعودية صعدت حملة القمع بحق المعارضين وأسرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).