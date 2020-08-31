الرافدين: قروض ٥٠ مليون المخصصة للبناء تشمل الموظفين والمواطنين

2020/08/31 | 09:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان قروض ٥٠ مليون للبناء في قطعة ارض تشمل الموظفين والمتقاعدين .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “القرض يصرف على شكل دفعتين فتكون الدفعة الأولى ٢٥ مليون عند إكمال البتلو والدفعة الثانية ٢٥ مليون عند التسقيف”.

وأضاف البيان أنه “بإمكان الموظف او المواطن التقديم على القرض من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.



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