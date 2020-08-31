تغريدة وفاة تشادويك بوزمان من حسابه تحطم رقما قياسيا على تويتر

2020/08/31 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت التغريدة المرسلة من حساب بوسمان مساء الجمعة عن أنه عاش مع سرطان القولون من المرحلة الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية قبل أن ينتقل أخيرا إلى المرحلة الرابعة.

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