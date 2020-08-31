نائب مستقل : التظاهرات يجب ان تتوجه نحو السلطة القضائية لتحقيق العدالة

2020/08/31 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / … قال النائب المستقل باسم الخشان، ان التظاهرات يجب ان تتوجه نحو السطلة القضائية من اجل الضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية لتطبيق القانون بالشكل الصحيح، لافتا الى وجود فجوات بين السلطات استغلها المفسدين للتغطية على فسادهم.وقال الخشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، ان “المتظاهرين بحاجة الى إعادة توجيه تظاهراتهم […]

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